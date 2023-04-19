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Первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине, — Пентагон

19 апреля 2023 01:56
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Первые БМП Bradley уже на поле боя в Украине, — Пентагон
Техника прибыла в Украину и участвует в боевых действиях. Фото: wikimedia.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Часть бронированных машин М2 Bradley, о предоставлении которых США объявили в январе, уже прибыла в Украину и участвует в боевых действиях.

Об этом заявил представитель Пентагона Чарли. Пишет издание The War Zone.

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"Да, мы можем подтвердить, что часть Bradley прибыла", — сообщил чиновник.

Когда они прибыли и сколько прибыло, Дитц не сказал, направив эти вопросы Министерству обороны Украины.

Это первое официальное подтверждение американской стороной прибытия этих БМП в Украину.

Перед этим в соцсетях появились первые фото этой техники, которая, как утверждалось, участвует в боях в Украине.

Bradley — боевая бронированная машина, которая перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

США пообещали Украине 113 Bradley, включая 109 вариантов M2A2-ODS-SA и четыре версии BFIST.

Напомним, из-за масштабных потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Большие потери на фронте отражаются на всей ситуации в военном ведомстве России.

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