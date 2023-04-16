Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Через високі втрати в РФ відклали навчання офіцерів у військових академіях, — Генштаб arrow

Через високі втрати в РФ відклали навчання офіцерів у військових академіях, — Генштаб

16 квітня 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Через високі втрати в РФ відклали навчання офіцерів у військових академіях, — Генштаб
Російські військові, які відправляються в Україну. Фото: ГУР МО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Через масштабні втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Що відомо

Як зазначили у Генштабі, нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу ухвалив рішення про перенесення початку навчального процесу для офіцерів у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також у РФ зменшується кількість особового складу в підрозділах, які пройшли навчання на навчальних полігонах, що ймовірно пов'язано з постійним відправленням малих груп у райони бойових дій для поповнення втрат бойових підрозділів.

"Нещодавно в інформаційному просторі з'явився відкритий лист терористичної організації ПВК "Вагнер" зі своєрідним "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступ на Бахмут", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB