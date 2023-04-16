Через високі втрати в РФ відклали навчання офіцерів у військових академіях, — Генштаб

Російські військові, які відправляються в Україну. Фото: ГУР МО

Через масштабні втрати на фронті російське командування змушене відкласти початок навчального процесу у військових академіях. Великі втрати на фронті позначаються на всій ситуації у військовому відомстві Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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Що відомо

Як зазначили у Генштабі, нещодавно міністр оборони РФ Сергій Шойгу ухвалив рішення про перенесення початку навчального процесу для офіцерів у деяких вищих військових навчальних закладах з 1 вересня на 1 грудня.

Також у РФ зменшується кількість особового складу в підрозділах, які пройшли навчання на навчальних полігонах, що ймовірно пов'язано з постійним відправленням малих груп у райони бойових дій для поповнення втрат бойових підрозділів.

"Нещодавно в інформаційному просторі з'явився відкритий лист терористичної організації ПВК "Вагнер" зі своєрідним "запрошенням" до своїх лав добровольців. Відомо, що підрозділи цієї організації зазнали великих втрат під час наступ на Бахмут", — розповіли у Генштабі.

Нагадаємо, нещодавно Держдума РФ ухвалила закон про створення єдиного реєстру осіб, які підлягають призову на військову службу, що дає можливість у майбутньому владі видавати повістки в електронному вигляді, а не поштою, що спрощує процедуру призову та усуває одну перешкоду, яка раніше дозволяла деяким ухилятися від призову.