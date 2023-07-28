Перші танки Abrams надійдуть в Україну у вересні цього року, — Politico

Танк Abrams. Фото: US Army

Сполучені Штати Америки розраховують, що танки Abrams в Україні надійдуть у вересні поточного року. Вже наступного місяця кілька танків Abrams відправлять до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на власні джерела.

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Передбачається, перші партії танків Abrams варто чекати в Україні цієї осені. І перша партія військової техніки налічуватиме шість-вісім танків.

Повідомляється також, що США відправлять старіші моделі Abrams M1A, а не сучаснішу версію A2, на доставку якої в Україну потрібен був рік.

Адміністрація Байдена заявила, що планує доправити більше зброї в Україну якомога швидше.

"Прибуття танків найближчими тижнями додасть новий, смертоносний вимір до інвентарю України, оскільки її сили намагаються прорвати міцну російську оборону вздовж лінії фронту, яка простягається на сотні миль", — зазначає видання.

Нагадаємо, не варто переоцінювати майбутній вплив цих танків на загальну ситуацію на театрі воєнних дій. Україна отримає невелику кількість Abrams'ів, близько батальйону — тож якось кардинально змінити хід війни ця військова техніка навряд чи зможе.

Головним завданням цих танків є широкомасштабні наступальні операції у складі броньованих груп. Крім того, західна техніка, яка переважає російську, навіть у невеликих кількостях здатна своєю якістю компенсувати кількісну перевагу окупаційних військ у цьому компоненті.