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Первые танки Abrams поступят в Украину в сентябре этого года, — Politico

28 июля 2023 03:07
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Первые танки Abrams поступят в Украину в сентябре этого года, — Politico
Танк Абрамс. Фото: US Army
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Соединенные Штаты рассчитывают, что танки Abrams в Украину поступят в сентябре текущего года. Уже в следующем месяце несколько танков Abrams отправят в Германию, где они пройдут окончательный ремонт.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на собственные источники.

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Предполагается, что первые партии танков Abrams стоит ждать в Украине этой осенью. И первая партия военной техники будет насчитывать шесть-восемь танков.

Сообщается также, что США отправят более старые модели Abrams M1A, а не более современную версию A2, на доставку которой в Украину потребовался бы год.

Администрация Байдена заявила, что планирует доставить больше оружия в Украину как можно скорее.

"Прибытие танков в ближайшие недели добавит новое, смертоносное измерение к инвентарю Украины, поскольку ее силы пытаются прорвать прочную российскую оборону вдоль линии фронта, которая простирается на сотни миль", — отмечает издание.

Напомним, не следует переоценивать будущее влияние этих танков на общую ситуацию в театре военных действий. Украина получит небольшое количество Abrams'ов, около батальона — кардинально изменить ход войны эта военная техника вряд ли сможет.

Главной задачей этих танков есть широкомасштабные наступательные операции в составе бронированных групп. Кроме того, западная техника, превосходящая русскую, даже в небольших количествах способна своим качеством компенсировать количественное преимущество оккупационных войск в этом компоненте. 

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