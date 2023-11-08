Під Авдіївкою ЗСУ ліквідували соратника відомого російського ультраправого активіста Тесака
Під Авдіївкою Донецької області ЗСУ ліквідували соратника відомого російського ультраправого активіста Максима Марцинкевича — Максима Аристархова. За словами товаришів по службі, по ним прилетів касетний боєприпас.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що відомо про смерть Максима Аристархова
Повідомляється, що двоє окупантів опинилися у лікарні, а Максим Аристархов загинув. Втім, його тіло поки що не можуть знайти.
У повідомленні також зазначається, що минулого року Максима Аристархова було засуджено на 16 років в'язниці у справі про вбивство двох мігрантів на ґрунті міжнаціональної ненависті. У момент, коли ухвалювали вирок, Аристархов уже відбував покарання в колонії за вбивство таксиста.
За даними ЗМІ, соратник Тесака та інші ув'язнені вирушили на війну у вересні 2023 року та потрапили до загону "Шторм Z".
Нагадаємо, що в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.
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