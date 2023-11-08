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Під Авдіївкою ЗСУ ліквідували соратника відомого російського ультраправого активіста Тесака

8 листопада 2023 16:45
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під Авдіївкою ЗСУ ліквідували соратника відомого російського ультраправого активіста Тесака
Соратник відомого російського ультраправого активіста Максим Аристархов. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під Авдіївкою Донецької області ЗСУ ліквідували соратника відомого російського ультраправого активіста Максима Марцинкевича — Максима Аристархова. За словами товаришів по службі, по ним прилетів касетний боєприпас.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Повідомляється, що двоє окупантів опинилися у лікарні, а Максим Аристархов загинув. Втім, його тіло поки що не можуть знайти.

У повідомленні також зазначається, що минулого року Максима Аристархова було засуджено на 16 років в'язниці у справі про вбивство двох мігрантів на ґрунті міжнаціональної ненависті. У момент, коли ухвалювали вирок, Аристархов уже відбував покарання в колонії за вбивство таксиста.

За даними ЗМІ, соратник Тесака та інші ув'язнені вирушили на війну у вересні 2023 року та потрапили до загону "Шторм Z".

Нагадаємо, що в окупованому Бердянську Запорізької області партизани підірвали авто окупантів. У машині перебували чотири співробітники ФСБ РФ.

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