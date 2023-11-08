Под Авдеевкой ВСУ ликвидировали соратника известного российского ультраправого активиста Тесака

Соратник известного российского ультраправого активиста Максим Аристархов. Фото: роСМИ

Под Авдеевкой Донецкой области ВСУ ликвидировали соратника известного российского ультраправого активиста Максима Марцинкевича — Максима Аристархова. По словам сослуживцев, по ним попал кассетный боеприпас.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Сообщается, что двое оккупантов оказались в больнице, а Максим Аристархов погиб. Впрочем, его тело пока не могут найти.

В сообщении также указывается, что в прошлом году Максим Аристархов был осужден на 16 лет тюрьмы по делу об убийстве двух мигрантов на почве межнациональной ненависти. В момент, когда выносили приговор, Аристархов уже отбывал наказание в колонии за убийство таксиста.

По данным СМИ, соратник Тесака и другие заключенные отправились на войну в сентябре 2023 года и попали в отряд "Шторм Z".

Напомним, что в оккупированном Бердянске Запорожской области партизаны подорвали авто оккупантов. В машине находились четыре сотрудника ФСБ РФ.