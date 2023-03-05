Під Бахмутом під час евакуації поранених загинула військова медикиня Яна Рихліцька

Яна Рихліцька під час виконання бойових завдань

У п'ятницю, 3 березня, під Бахмутом під час евакуації поранених військових загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна ("Яра") Рихліцька. Їй було 29 років.

Про це повідомили рідні загиблої у Facebook.

На війні загинула Яна Рихліцька

Яні Рихліцькій було 29 років, вона не дожила кілька тижнів до свого 30-річчя. До повномасштабного вторгнення росії вона працювала в ІТ-компанії, але після 24 лютого почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедиком у Збройні сили, де врятувала не одне життя.

Батьки Яни відмовилися від збору коштів для себе і закликали всіх охочих донатити в пам'ять про їхню доньку на потреби ЗСУ.

Поховають Яну у рідній Вінниці.

"Церемонія прощання з Яною. Вінниця, вулиця Анастасії Медвідь 2а. Вівторок, 7 березня, орієнтовний час — 12:00. Кладовище: зліва сторона Сабарівське шосе 11б.

Яна буде на Алеї героїв праворуч від Сабарівського шосе 11б", — повідомила її сестра Ольга Нестеренко.

Нагадаємо, 12 лютого на війні загинув знаменитий "карпатський вівчар" Михайло Кознюк. У лавах ЗСУ боєць служив головним сержантом другої гірсько-штурмової роти.

Фото: Facebook