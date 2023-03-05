Под Бахмутом во время эвакуации раненых погибла военный медик Яна Рыхлицкая

Яна Рыхлицкая во время выполнения боевых заданий

В пятницу, 3 марта, под Бахмутом во время эвакуации раненых военных погибла волонтер, военнослужащая, боевой медик 93-й бригады "Холодный Яр" Яна ("Яра") Рыхлицкая. Ей было 29 лет.

Об этом сообщили родные погибшей в Facebook.

На войне погибла Яна Рыхлицкая

Яне Рыхлицкой было 29 лет, она не дожила несколько недель до своего 30-летия. До полномасштабного вторжения россии она работала в ИТ-компании, но после 24 февраля начала активно волонтерить, а в мае пошла служить парамедиком в Вооруженные силы, где спасла не одну жизнь.

Родители Яны отказались от сбора средств для себя и призвали всех желающих донатить в память об их дочери на нужды ВСУ.

Похоронят Яну в родной Виннице.

"Церемония прощания с Яной. Винница, улица Анастасии Медведь 2а. Вторник, 7 марта, ориентировочное время — 12:00. Кладбище: слева сторона Сабаровское шоссе 11б.

Яна будет на Аллее героев по правой стороне от Сабаровского шоссе 11б", — сообщила ее сестра Ольга Нестеренко.

Напомним, 12 февраля на войне погиб знаменитый "карпатский овцевод" Михаил Кознюк. В рядах ВСУ боец служил главным сержантом второй горно-штурмовой роты.

Фото: Facebook