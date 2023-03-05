Чи вдасться росіянам найближчим часом оточити Бахмут: прогноз ISW

Українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті

Російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення.

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Ситуація біля Бахмута

Як зазначають в Інституті, армія рф, схоже, забезпечила собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусила українських військових відступити і, схоже, не зможе оточити місто найближчим часом.

Зазначається, що 4 березня окупанти здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута.

Як інформував ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу з особливо складних секторів міста, хоча поки що не зрозуміло, чи прийняло українське командування рішення про відхід.

Експерти стверджують, що російське просування в Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити місто найближчим часом, а тим паче, що вони зможуть взяти його лобовими атаками.

Крім того, загарбникам, швидше за все, вдалося просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій із північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.

Мета розвороту – примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити в пастку і знищити сили противника.

Як припускають аналітики, росіяни, мабуть, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення.

У звіті ISW йдеться про те, що українські сили все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

Нагадаємо, геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід.

Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.