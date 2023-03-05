Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Чи вдасться росіянам найближчим часом оточити Бахмут: прогноз ISW arrow

Чи вдасться росіянам найближчим часом оточити Бахмут: прогноз ISW

5 березня 2023 07:07
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Українські військові продовжують тримати оборону у Бахмуті
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російським військам найближчим часом не вдасться оточити Бахмут. Окупанти, ймовірно, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення. 

Таку оцінку дали аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Читайте також:

Ситуація біля Бахмута

Як зазначають в Інституті, армія рф, схоже, забезпечила собі достатню позиційну перевагу, щоб здійснити розворот у певних районах Бахмута, але ще не змусила українських військових відступити і, схоже, не зможе оточити місто найближчим часом.

Зазначається, що 4 березня окупанти здійснили один обмежений підтверджений наступ поблизу Бахмута.

Як інформував ISW 3 березня, українські сили, ймовірно, створюють умови для контрольованого бойового відходу з особливо складних секторів міста, хоча поки що не зрозуміло, чи прийняло українське командування рішення про відхід.

Експерти стверджують, що російське просування в Бахмуті було повільним і не дає підстав вважати, що російські війська зможуть оточити місто найближчим часом, а тим паче, що вони зможуть взяти його лобовими атаками.

Крім того, загарбникам, швидше за все, вдалося просунутися досить близько до критичних наземних комунікацій із північного сходу, щоб загрожувати українським шляхам відходу класичним розворотним рухом.

Мета розвороту – примусити противника залишити підготовлені оборонні позиції, і вона відрізняється від мети оточення, яка полягає в тому, щоб заманити в пастку і знищити сили противника.

Як припускають аналітики, росіяни, мабуть, мали намір оточити українські сили в Бахмуті, але командування ЗСУ заявило, що воно скоріше дасть команду про відступ, аніж піде на ризик оточення.

У звіті ISW йдеться про те, що українські сили все ще можуть утримати свої позиції в Бахмуті, якщо вони вирішать спробувати.

Нагадаємо, геолокаційні кадри, які були опубліковані 3 березня, підтверджують, що українські війська зруйнували два критично важливих мости в районі Бахмута — один через річку Бахмутівка та один на трасі Хромове-Бахмут. Випереджувальне руйнування, ймовірно, свідчить про те, що ЗСУ, можливо, намагаються перешкодити російському пересуванню в східному Бахмуті та обмежити потенційні шляхи відходу окупантів на захід. 

Також ми писали, що під Бахмутом проти України воюють усі можливі окупаційні підрозділи — і регулярна армія, і "вагнерівці". Але особливих успіхів російські війська на цьому напрямку не мають.

Додамо, командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав у місто Бахмут. Там він поспілкувався з військовими щодо питань підвищення обороноздатності на лінії фронту.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

07:37 Це обов'язково має бути у гардеробі: 5 трендових речей цієї весни

07:30 Тепло, але вітряно: якою буде погода в Одесі та області в неділю

07:29 Понад 130 відбитих атак ворога та ситуація у Бахмуті: головне зі зведення Генштабу

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:45 Якщо призовник страждає на дерматит: чи мобілізують з хворобами шкіри під час війни

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Новина з фото

23:10 Справжній апокаліпсис: у мережі показали, який вигляд має розбомблена армією рф Мар’їнка

Новина з відео

07:06 Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Новина з відео

07:05 Торжество православ'я 2023: які суворі заборони існують в першу неділю Великоднього посту

Новина з відео

23:59 "Ми — нація людей": французька акторка Єва Грін закликала ще більше підтримувати Україну

Новина з відео

23:45 Божевільний камбек "Арсенала" проти "Борнмута": Зінченко серед кращих за оцінкою

Новина з відео

23:17 Жителі столиці почули вибухи: однак це просто зміна погоди

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

23:00 Поразка "Динамо", втрата очок лідера "Дніпро-1" та перемога "Чорноморця" на виїзді

Новина з відео

22:00 Подоляк прокоментував скандал щодо нагородження блогерки Манекен, якій "однаково, чий Крим"

Новина з відео

21:20Перша леді розповіла про жахливі сексуальні злочини росіян в Україні

Новина з відео

20:21 ТОП-10 найцікавіших фільмів березня: які жанри увійшли до списку

Новина з відео

19:25 Жительці Донеччини не дають пенсію без паспорта рф: аудіоперехоплення

18:00Ретроградний Юпітер та гібридне затемнення: які випробування підготували Україні зірки цього року

Ексклюзив

12:00Бавовна, півник та пес Патрон: ювелір із Гостомеля перетворює улюблені меми українців на прикраси

08:002023 рік стане вирішальним у російсько-українській війні

Новина з фото

19:49Яма на паркеті, Кошовий в "Кварталі 95", а Дізель у "Форсажі": зірки, які не соромляться своєї лисини

Ексклюзив

19:40Куди варто інвестувати українцям під час війни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:45Півфінал-відповідь Кубка Іспанії: чому "Реал" обіграє "Барселону"

Ексклюзив

18:00Енергетична система на Одещині стабілізована: але загроза блекауту залишається — ДТЕК Одеські електромережі

18:00"Ляпас росії": соловйов, захарова та скабєєва не припиняють істерики через "українську ДРГ" на Брянщині

Ексклюзив

17:00Під Бахмутом загинув український пілот: яким був захисник неба Віктор Волинець

16:44Останній сезон Гамільтона, феномен Алонсо: топ три прогнози на сезон у Формулі-1

Актуальне по темі

None 5 Березень 07:37

Це обов'язково має бути у гардеробі: 5 трендових речей цієї весни

None 4 Березень 22:25

Тепло, але вітряно: якою буде погода в Одесі та області в неділю

None 5 Березень 07:29

Понад 130 відбитих атак ворога та ситуація у Бахмуті: головне зі зведення Генштабу

None 5 Березень 07:06

Невеликий сніг із дощем та пориви вітру: синоптики розповіли про погоду на сьогодні

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB