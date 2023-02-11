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Під Бахмутом прикордонники і артилерія знищили чотири групи російських штурмовиків

11 лютого 2023 13:42
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Прикордонники за підтримки артилерії знищили чотири штурмові групи росіян
Виявити спробу штурму українцям дозволила аеророзвідка
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Підрозділи прикордонної служби зупинили спробу російського штурму в районі Бахмута. Мінометний та артилерійський вогонь знищив усі чотири штурмові групи росіян.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Атака окупантів

Чотири групи російських військових, по 10 осіб кожна, атакували українських захисників під Бахмутом.

Окупанти намагалися непомітно наблизитися до позицій Сил оборони України для успішного штурму.

Але ситуація вийшла з-під контролю загарбників.

Успішна протидія українців

Аеророзвідники Державної прикордонної служби помітили ці пересування окупаційних військ.

Відразу ж після виявлення ворога мінометники ДПСУ знищили дві з чотирьох ворожих розвідгруп.

Після того, як росіяни спробувати заховатися між будинками і перегрупуватися для повторної спроби штурму, прикордонники передали інформацію артилеристам.

Українські гармаші добили залишки російських штурмових груп. 

Нагадаємо, що за минулу добу українські захисники знищили на фронтах війни орієнтовно 1140 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, три бронемашини та 19 артилерійських систем.

Фото: ДПСУ

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