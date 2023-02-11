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Понад 1100 окупантів за добу відправилися до Кобзона: Генштаб оголосив величезні втрати рф

11 лютого 2023 08:35
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Втрати російської армії на 11 лютого
Українські захисники за добу ліквідували велику кількість одиниць живої сили та військової техніки ворога
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 1100 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й авіацію.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Ліквідовані окупанти

За 10 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 1100 російських окупантів.

Крім того, росіяни втратили дев’ять танків, три бронемашини та 19 артилерійських систем.

Загальні втрати російської армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 136 880 (+1140) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 267 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин — 6 474 (+3) од.;
  • артилерійських систем — 2 270 (+19) од.;
  • РСЗВ — 463 (+0) од.;
  • засобів ППО — 234 (+1) од.;
  • літаків — 295 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 286 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 1 997 (+27);
  • крилатих ракет — 857 (+61);
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 5 134 (+8) од.;
  • спеціальної техніки — 214 (+3).

Нагадаємо, що в останні дні кількість ліквідованих на фронтах російсько-української війни окупантів значно зросла порівняно із початком року.

Так, 5 лютого Збройні сили України ліквідували близько 870 російських військових та найманців.

Протягом 6 лютого українські захисники знищили рекордну кількість окупантів. Орієнтовна кількість знищених склала 1030 осіб.

7 лютого Сили оборони України ліквідували орієнтовно 910 російських військових.

Фото: Генштаб

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