Пограничники при поддержке артиллерии уничтожили четыре штурмовых группы россиян

Выявить попытку штурма украинцам разрешила аэроразведка

Подразделения пограничной службы пресекли попытку российского штурма в районе Бахмута. Минометный и артиллерийский огонь уничтожил все четыре штурмовые группы россиян.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Атака оккупантов

Четыре группы российских военных, по 10 человек каждый, атаковали украинских защитников под Бахмутом.

Оккупанты пытались незаметно приблизиться к позициям Сил обороны Украины для успешного штурма.

Но ситуация вышла из-под контроля захватчиков.

Успешное противодействие украинцев

Аэроразведчики Государственной пограничной службы заметили эти передвижения оккупационных войск.

Сразу после обнаружения врага минометчики ГПСУ уничтожили две из четырех вражеских разведгрупп.

После того, как россияне попытались спрятаться между домами и перегруппироваться для повторной попытки штурма, пограничники передали информацию артиллеристам.

Украинские пушкари добили остатки российских штурмовых групп.

Напомним, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили на фронтах войны ориентировочно 1140 российских оккупантов.

Кроме того, россияне потеряли девять танков, три бронемашины и 19 артиллерийских систем.

Фото: ГНСУ