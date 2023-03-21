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​​​​​​​Під Бердянськом окупанти провели обшуки і погрожували власникам українських паспортів

21 березня 2023 12:32
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Російські війська на окупованих територіях України
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Російські окупаційні війська на території Бердянського району Запорізької області провели масові обшуки. Під час обшуків окупанти погрожували власникам українських паспортів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Обшуки в окупації

В околицях Бердянська російські загарбники заходили обшукувати місцевих мешканців.

Так, в  селі Азовському окупанти провели так звані "профілактичні обшуки".

Мета обшуків

Під час обшуків росіяни погрожували українцям, які зберегли українські паспорти, репресіями.

Відомо, що частину мешканців із українськими паспортами, яких окупанти запідозрили у нелояльності, забирають до катівень.

Нагадаємо, що на блокпостах на окупованій території Херсонської області російські окупанти залякують тих мирних мешканців, які пред’являють паспорти громадян України.

Загарбники, зокрема, незаконним позбавленням волі та іншими насильницькими діями у випадку, якщо під час наступної перевірки людина не матиме паспорт країни-агресора.

Додамо, що в окупованому місті Горлівка Донецької області російська "адміністрація" наказала працівникам місцевих промислових підприємств отримати паспорти російської федерації.

Фото з російських ЗМІ

 

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