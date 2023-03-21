Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow ​​​Под Бердянском оккупанты провели обыски и угрожали владельцам украинских паспортов arrow

​​​Под Бердянском оккупанты провели обыски и угрожали владельцам украинских паспортов

21 марта 2023 12:32
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Российские войска на оккупированных территориях Украины
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Российские оккупационные войска на территории Бердянского района Запорожской области провели массовые обыски. Во время обысков оккупанты угрожали владельцам украинских паспортов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Читайте также:

Обыски в оккупации

В окрестностях Бердянска российские захватчики взялись обыскивать местных жителей.

Так, в селе Азовском оккупанты провели так называемые "профилактические обыски".

Цель обысков

Во время обысков россияне угрожали украинцам, сохранившим украинские паспорта, репрессиями.

Известно, что часть жителей с украинскими паспортами, которых оккупанты заподозрили в нелояльности, забирают в пыточные.

Напомним, что на блокпостах на оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты запугивают тех мирных жителей, которые предъявляют паспорта граждан Украины.

Захватчики, в частности, незаконным лишением свободы и другими насильственными действиями в случае, если во время следующей проверки у человека нет паспорта страны-агрессора.

В оккупированном городе Горловка Донецкой области российская "администрация" приказала работникам местных промышленных предприятий получить паспорта российской федерации.

Фото из российских СМИ

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

14:30 Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар

Новина з фото

14:29Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

Новина з фото

14:28 Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали

14:17 Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь

14:15 Еще одна европейская почта прекратила отправку посылок в рф

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

14:13 Племянница принцессы Дианы отыграла вечеринку перед собственной свадьбой: кто избранник

Новина з фото

14:01 В Одессе планируют демонтировать два памятника: о каких именно идет речь

13:57 СМИ узнали, распустит ли президент Франции парламент

13:54 СБУ сообщила о подозрении коллаборанту, который "возглавил" ЗАЭС Юрию Черничуку: детали

13:45 Пенсионеры не получат ежегодные единовременные выплаты в мае: что произошло

Новина з відео

13:31 Премьер-министр Японии Фумио Кисида прибыл в Киев

Новина з відео

13:03 Под ОВА плетут сетки: одесские волонтеры остались без помещения

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Новина з відео

12:27Собака, которую переехала Mercedes в Одессе, должна снова лечь на операционный стол: подробности

Новина з відео

12:18 Певица, которую захейтили в TikTOK за композицию "Гопак", прокомментировала скандал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:03 Энергетически мощный период в 2023 году: как привлечь успех на новолуние в марте

Новина з відео

11:57 Полиция показала, как вывозила женщин и детей из прифронтовой Авдеевки

Новина з відео

11:37 В Кувейте произошел массовый разлив нефти: на западе страны объявили чрезвычайное положение

Новина з відео

11:30 Взяточники в форме: детали скандального коррупционного дела в Одесской области

Новина з відео

11:08 Спасательная операция продолжительностью в шесть часов: в Одесской области мужчина упал в колодец

Эксклюзив

12:29ВСУ приступают к деоккупации Крыма: эксперт объяснил мощные взрывы в Джанкое

Эксклюзив

09:00Из Японии в деоккупированный Иванков передали 100 средств реабилитации: фоторепортаж

Эксклюзив

07:40Конфискация российских активов: Гетманцев объяснил, что принадлежало РФ и как это отбирает Украина

Новина з фото

06:40 Исполнителю роли Сириуса Блэка в Гарри Поттере — 65: ТОП-7 любимых фильмов кинозвезды

06:23Назначение субсидий на лето: почему часть пенсионеров лишится помощи

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

21:25 Променяли спортивную карьеру на шоу-бизнес: звезды с медалями на полке

Новина з фото

20:16Минная опасность в Харьковской области: за неделю в регионе травмировались пять человек

Эксклюзив

19:30Весенняя Одесса: цветущий парк Победы через объектив фотографа Новини.LIVE

Новина з відео

19:25 От съемок в павильоне до Белого дома: интересные факты о сериале "Тед Лассо"

Эксклюзив

18:09Годовщина аннексии Крыма: почему молчали украинские пушки

Актуальное по теме

None 21 Март 14:19

Жителя Одесской области оштрафовали за устроенный пожар

None 21 Март 14:29

Украина вернула 15 детей с оккупированных территорий, — Лубинец

None 21 Март 14:30

Залужный, Резников и Стефанчук встретились с силовиками: что обсуждали

None 21 Март 14:28

Нардепы увеличили расходы на оборону: о каких суммах идет речь

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB