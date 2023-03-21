​​​Под Бердянском оккупанты провели обыски и угрожали владельцам украинских паспортов

Российские войска на оккупированных территориях Украины

Российские оккупационные войска на территории Бердянского района Запорожской области провели массовые обыски. Во время обысков оккупанты угрожали владельцам украинских паспортов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Обыски в оккупации

В окрестностях Бердянска российские захватчики взялись обыскивать местных жителей.

Так, в селе Азовском оккупанты провели так называемые "профилактические обыски".

Цель обысков

Во время обысков россияне угрожали украинцам, сохранившим украинские паспорта, репрессиями.

Известно, что часть жителей с украинскими паспортами, которых оккупанты заподозрили в нелояльности, забирают в пыточные.

Напомним, что на блокпостах на оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты запугивают тех мирных жителей, которые предъявляют паспорта граждан Украины.

Захватчики, в частности, незаконным лишением свободы и другими насильственными действиями в случае, если во время следующей проверки у человека нет паспорта страны-агрессора.

В оккупированном городе Горловка Донецкой области российская "администрация" приказала работникам местных промышленных предприятий получить паспорта российской федерации.

Фото из российских СМИ