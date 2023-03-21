Под Бердянском оккупанты провели обыски и угрожали владельцам украинских паспортов
Российские оккупационные войска на территории Бердянского района Запорожской области провели массовые обыски. Во время обысков оккупанты угрожали владельцам украинских паспортов.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
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Обыски в оккупации
В окрестностях Бердянска российские захватчики взялись обыскивать местных жителей.
Так, в селе Азовском оккупанты провели так называемые "профилактические обыски".
Цель обысков
Во время обысков россияне угрожали украинцам, сохранившим украинские паспорта, репрессиями.
Известно, что часть жителей с украинскими паспортами, которых оккупанты заподозрили в нелояльности, забирают в пыточные.
Напомним, что на блокпостах на оккупированной территории Херсонской области российские оккупанты запугивают тех мирных жителей, которые предъявляют паспорта граждан Украины.
Захватчики, в частности, незаконным лишением свободы и другими насильственными действиями в случае, если во время следующей проверки у человека нет паспорта страны-агрессора.
В оккупированном городе Горловка Донецкой области российская "администрация" приказала работникам местных промышленных предприятий получить паспорта российской федерации.
Фото из российских СМИ