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Під час обстрілу Харківської області постраждали троє поліцейських

16 серпня 2023 10:55
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Під час обстрілу Харківської області постраждали троє поліцейських
Обстріл Харківської області Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Російські окупанти масово обстрілюють Харківську область. Так, внаслідок обстрілу Вовчанська Чугуївського району було поранено трьох поліцейських.

Про це повідомляє МВС України.

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Повідомляється, що в ніч на 16 серпня, селище Піски-Радьківські Ізюмського району зазнало ударів ворожих дронів Shahed. При цьому постраждало занедбане підприємство, сталася пожежа на площі 300 кв.м.

Також Харківський, Чугуївський, Ізюмський та Куп'янський райони стали мішенню ворожого вогню протягом дня.

"Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено приватні будинки та господарські будівлі. Травми отримали три співробітники поліції. Внаслідок одного з таких обстрілів виникла пожежа в житловому будинку на площі 300 кв.м", — уточнили в МВС.

Обстріли
Обстріл Харківської області Фото: МВС України

Крім того, у селищі Петропавлівка Куп'янського району деякі будинки було зруйновано. Слідчі та оперативні групи, фахівці з вибухів та рятувальники працювали на місці інцидентів.

Обстріли
Обстріл Харківської області Фото: МВС України

Нагадаємо, що вночі окупанти вкотре обстріляли портову інфраструктуру на Одещині. Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Крім того, у ніч на 15 серпня росіяни завдали масованого удару по Україні. Серед ракет, зокрема, було кілька Х-22, які ППО поки що не може збивати.

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