Во время обстрела Харьковской области пострадало трое полицейских
Российские оккупанты массировано обстреливают Харьковскую область. Так, в результате обстрела Волчанска Чугуевского района были ранены трое полицейских.
Об этом сообщает МВД Украины.
Что известно про обстрел Харьковской области
Сообщается, что в ночь на 16 августа, поселок Пески-Радьковские Изюмского района были подвергся ударам вражеских дронов Shahed. При этом пострадало заброшенное предприятие, произошел пожар на площади в 300 кв.м.
Также Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы стали мишенью вражеского огня в течение дня.
"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Травмы получили три сотрудника полиции. В результате одного из таких обстрелов возник пожар в жилом доме на площади 300 кв.м", — уточнили в МВД.
Кроме того, в поселке Петропавловка Купянского района некоторые дома были разрушены. Следственные и оперативные группы, специалисты по взрывам и спасатели работали на месте инцидентов.
Напомним, что ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
Кроме того, в ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.