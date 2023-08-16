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Во время обстрела Харьковской области пострадало трое полицейских

16 августа 2023 10:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Во время обстрела Харьковской области пострадало трое полицейских
Обстрел Харьковской области. Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Российские оккупанты массировано обстреливают Харьковскую область. Так, в результате обстрела Волчанска Чугуевского района были ранены трое полицейских.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Что известно про обстрел Харьковской области

Сообщается, что в ночь на 16 августа, поселок Пески-Радьковские Изюмского района были подвергся ударам  вражеских дронов Shahed. При этом пострадало заброшенное предприятие, произошел пожар на площади в 300 кв.м.

Также Харьковский, Чугуевский, Изюмский и Купянский районы стали мишенью вражеского огня в течение дня.

"В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Травмы получили три сотрудника полиции. В результате одного из таких обстрелов возник пожар в жилом доме на площади 300 кв.м", — уточнили в МВД.

Обстрелы
Обстрел Харьковской области. Фото: МВД Украины

Кроме того, в поселке Петропавловка Купянского района некоторые дома были разрушены. Следственные и оперативные группы, специалисты по взрывам и спасатели работали на месте инцидентов.

Обстрелы
Обстрел Харьковской области. Фото: МВД Украины

Напомним, что ночью оккупанты в очередной раз обстреляли портовую инфраструктуру в Одесской области. Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Кроме того, в ночь на 15 августа россияне нанесли массированный удар по Украине. Среди ракет, в частности, было несколько Х-22, которые ПВО пока не может сбивать.

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