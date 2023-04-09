Під час вибухів у Феодосії було знищено систему С-300

Система С-300. Фото: УНІАН

Внаслідок вибухів , що сталися вчора у тимчасово окупованій Феодосії на заході Криму, імовірно, було знищено російську зенітно-ракетну систему С-300.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

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Вибухи у Феодосії

За попередньою інформацією, над Феодосією було випущено дві ракети, а не одну, як стверджував "голова" Криму Сергій Аксьонов. Він заявляв, що вибухи пов'язані з діями протиповітряної оборони, і одна ракета була знищена.

Однак, ЗМІ вказують на те, що друга ракета могла вразити зенітно-ракетний комплекс С-300.

"Одна ракета була збита системою ППО, а друга потрапила до комплексу С-300, спричинила його руйнація. Внаслідок інциденту поранено трьох військових. Судячи з фотографій вибуху, ракета була націлена на місце розміщення ЗРК неподалік села Піонерське", — повідомляється в публікації.

Таким чином, ситуація в окупованій Феодосії значно відрізняється від тієї, яку репрезентує "глава" Криму. Подробиці інциденту продовжують з'ясовуватись.

Нагадаємо, що 8 квітня, у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх було чути у Феодосії. За інформацією місцевих жителів, вибухи пролунали приблизно о 10.59 на вулиці Польова в районі порту.