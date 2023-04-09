Во время взрывов в Феодосии была уничтожена система С-300

Система С-300. Фото: УНИАН

В результате взрывов, произошедших вчера во временно оккупированной Феодосии на западе Крыма, предположительно, была уничтожена российская зенитно-ракетная система С-300.

Об этом сообщает "Крымский ветер".

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По предварительной информации, над Феодосией были выпущены две ракеты, а не одна, как утверждал "глава" Крыма Сергей Аксенов. Он заявлял, что взрывы связаны с действиями противовоздушной обороны и одна ракета была уничтожена.

Тем не менее СМИ указывают на то, что вторая ракета могла поразить зенитно-ракетный комплекс С-300.

"Одна ракета была сбита системой ПВО, а вторая попала в комплекс С-300, повлекло его разрушение. В результате инцидента ранены трое военных. Судя по фотографиям взрыва, ракета была нацелена на место размещения ЗРК неподалеку от села Пионерское", — сообщается в публикации.

Таким образом, ситуация в оккупированной Феодосии значительно отличается от той, которую представляет "глава" Крыма. Подробности инцидента продолжают выясняться.

Напомним, что 8 апреля, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их было слышно в Феодосии. По информации местных жителей, взрывы прогремели примерно в 10:59 на улице Полевая в районе порта.