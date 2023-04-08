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В оккупированном Крыму раздались взрывы: россияне сообщили о работе ПВО

8 апреля 2023 12:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Работа ПВО в Крыму/Фото: Telegram
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 8 апреля, во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Их было слышно в Феодосии.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности

По информации местных жителей, взрывы прогремели примерно в 10:59 на улице Полевая в районе порта.

Взрывы в Крыму

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о работе ПВО. По его словам, была сбита украинская ракета.

Взрывы в Крыму

В сети публикуют фотографии из Крыма.

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Взрывы в Крыму

Советник Аксенова Олег Крючков заявил, что обломки сбитой украинской ракеты упали в одном из населенных пунктов. По его словам, жертв и повреждений нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, Зеленский заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна. При этом такой позиции придерживается не только Украина, но и весь мир.

Также мы писали, что в Джанкойском районе Автономной Республики Крым российские оккупационные войска заставляют местных алкоголиков и наркоманов строить фортификационные сооружения. Денег вынужденным строителям не платят, но работать все равно заставляют.

Добавим, 6 апреля вечером в районе Симферополя в оккупированном Крыму возник масштабный пожар. Местные жители заявляют, что слышали взрывы.

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