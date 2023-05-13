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Під час вибуху в Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ

13 травня 2023 02:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Під час вибуху в Луганську отримав поранення депутат Держдуми РФ
Депутат Держдуми РФ Віктор Водолацький. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Під час вибуху у Луганську був поранений депутат Держдуми Віктор Водолацький, член фракції "Єдина Росія". Це сталося 12 травня. У мережі почали ширитися фото та інформація про вибухи у тимчасово окупованому Луганську. Місцеві мешканці повідомили про два вибухи та роботу російської ППО.

Про поранення депутата йдеться у повідомленні Baza у Telegram.

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Водолацький перебуває під наглядом українських спецслужб.

Служба безпеки України раніше повідомила йому про підозру.  За те, що він наказував стріляти по українських позиціях у Луганській області.

Після 24 лютого 2022 року він незаконно перетнув держкордон і "проінспектував" діяльність окупаційних органів у Луганську, Попасній та Станиці Луганській.

Після повідомлення про поранення у мережі з'явилося відео з Водолацьким. Він розповідає про те, як отримав поранення. Щоправда, куди саме, не уточнив.

Нагадаємо, російські окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Луганська. До того ж війська РФ посилили перевірки мобільних телефонів цивільних на наявність інформації в додатках. У місті триває підготовка до псевдовиборів.

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