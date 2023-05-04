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Окупанти в Луганську збільшили кількість блокпостів та посили перевірку телефонів цивільних

4 травня 2023 10:47
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти в Луганську збільшили кількість блокпостів та посили перевірку телефонів цивільних
Російський окупант на війні в Україні. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти збільшили кількість блокпостів навколо Луганська. До того ж війська РФ посилили перевірки мобільних телефонів цивільних на наявність інформації в додатках. У місті триває підготовка до псевдовиборів.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

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Лисогор розповів, що нещодавно окупанти зупинили на перевірку автобус з Довжанська. Із п’яти чоловіків, яких вивели, повернулися лише троє.

За словами очільника ОВА, російські військові автомобілі можуть зупинитися в будь-якій точці міста та провести обшук цивільного транспорту.

Псевдовибори в Луганську

"Не минуло і семи місяців з моменту уведення в дію законів РФ щодо "прийняття до її складу нових суб’єктів", де прописано проведення восени 2023 року перших виборів у так званій "ЛНР", як у Кремлі згадали про інший акт", — наголосив Лисогор.

Зокрема, законом про затвердження воєнного стану на відповідних територіях заборонено організовувати референдуми й вибори до органів державної влади та місцевого самоврядування.

Лисогор розповів, що підготовка до псевдовиборів триває. За його словами, через декілька тижнів повинно відбутися попереднє неволевиявлення.

"Окупаційний режим схаменувся і швидко шукає шляхи для юридичного виправдання", — додав очільник ОВА.

Нагадаємо, у Сватівському районі Луганської області на території, захопленій ворогом, місцевий шкільний комплекс зайнятий окупантами для розміщення своїх військовослужбовців. Генштаб ЗСУ повідомляє, що це не єдиний випадок, коли будинки освітніх установ використовуються противником для своїх цілей.

Також ми писали, що російські окупанти продовжують активно залучати до війни в Україні осіб із судимістю, або тих стосовно яких відкрито кримінальні справи, зокрема, за тероризм. Це відбувається для поповнення втрат в живій силі.

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