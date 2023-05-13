При взрыве в Луганске получил ранение депутат Госдумы РФ

Депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Фото: Telegram

Во время взрыва в Луганске был ранен депутат Госдумы Виктор Водолацкий, член фракции "Единая Россия". Это произошло 12 мая. В сети начали распространяться фото и информация о взрывах во временно оккупированном Луганске. Местные жители сообщили о двух взрывах и работе российского ПВО.

О ранении депутата говорится в сообщении Baza в Telegram.

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Сам Водолацкий находится под наблюдением украинских спецслужб.

Служба безопасности Украины ранее сообщила ему о подозрении. За то, что он приказывал стрелять по украинским позициям в Луганской области. После 24 февраля 2022 года он незаконно пересек госграницу и "проинспектировал" деятельность оккупационных органов в Луганске, Попасной и Станице Луганской.

После сообщения о ранении в сети появилось видео с Водолацким. Он рассказывает о том, как получил ранение. Правда, куда именно, не уточнил.

Напомним, российские оккупанты увеличили количество блокпостов вокруг Луганска. К тому же войска РФ ужесточили проверки мобильных гражданских телефонов на наличие информации в приложениях. В городе идет подготовка к псевдовыборам.