Під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців"
У РФ продовжують нищити могили власних загиблих військових. Так, територія цвинтаря найманців ПВК "Вагнер" охоплена вогнем.
Про це свідчить відео опубліковане у Telegram.
Що відомо про руйнування могил "вагнерівців" у РФ
Від початку повномасштабного вторгнення у російському інфопросторі неодноразово вибухали скандали пов'язані із похованнямими найманців. Так, доки ПВК "Вагнер" усіма силами приховує сам факт існування могил, у мережі з'являються все нові і нові знімки з супутника, які свідчать про появу нових кладовищ та розростання вже існуючих.
Таким чином формуються цілі кладовищні квартали з однаковими надгробками, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).
Так, під Іркутськом продовжує зростати кладовище найманців. Оскільки кілкість загиблих постійно зростає, то могили викопують завчасно. Ховати окупантів доводилось в швидких темпах тому взимку у Сибірі влаштовували контрольовані підпали, щоб земля підтанула і можна було її розкопувати.
Однак у мережі поширилось відео із згарищем на місці кладовища. На кадрах видно сильне задимлення та до чорна обгорілу рослинність з-поміж вже облаштованих могил.
Місцева влада досі ніяк не зреагувала.
В цілому особливої поваги до своїх мертвих найманців росіяни не мають. Так, у селі Миколаївка Самарської області могили найманців взагалі зрівняли із землею. Як передавали росЗМІ на місці кладовища буде забетонований меморіал — на місці кожного поховання буде чорна піраміда.
Водночас у Станиці Бакинській взагалі заборонили продовжувати ховати загиблих "вагнерівців". Там більшість могил занедбали — довкола калюжі, замість хрестів подекуди просто стовпи.
Нагадаємо, слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина.
Водночас стало відомо, що на фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут.