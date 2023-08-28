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Під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців"

28 серпня 2023 00:07
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Валерія Пержун
редактор
Під Іркутськом невідомі підпалили кладовище "вагнерівців"
Кладовище найманців ПВК "Вагнер". Ілюстративне фото: Радіо Свобода
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У РФ продовжують нищити могили власних загиблих військових. Так, територія цвинтаря найманців ПВК "Вагнер" охоплена вогнем.

Про це свідчить відео опубліковане у Telegram

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Що відомо про руйнування могил "вагнерівців" у РФ

Від початку повномасштабного вторгнення у російському інфопросторі неодноразово вибухали скандали пов'язані із похованнямими найманців. Так, доки ПВК "Вагнер" усіма силами приховує сам факт існування могил, у мережі з'являються все нові і нові знімки з супутника, які свідчать про появу нових кладовищ та розростання вже існуючих.

Таким чином формуються цілі кладовищні квартали з однаковими надгробками, на яких вказані імена чоловіків з датами народження та смерті (переважно кінець 2022 року та перші місяці 2023-го).

Так, під Іркутськом продовжує зростати кладовище найманців. Оскільки кілкість загиблих постійно зростає, то могили викопують завчасно. Ховати окупантів доводилось в швидких темпах тому взимку у Сибірі влаштовували контрольовані підпали, щоб земля підтанула і можна було її розкопувати.

Однак у мережі поширилось відео із згарищем на місці кладовища. На кадрах видно сильне задимлення та до чорна обгорілу рослинність з-поміж вже облаштованих могил.

Місцева влада досі ніяк не зреагувала. 

В цілому особливої поваги до своїх мертвих найманців росіяни не мають. Так, у селі Миколаївка Самарської області могили найманців взагалі зрівняли із землею. Як передавали росЗМІ на місці кладовища буде забетонований меморіал — на місці кожного поховання буде чорна піраміда.

Водночас у Станиці Бакинській взагалі заборонили продовжувати ховати загиблих "вагнерівців". Там більшість могил занедбали — довкола  калюжі, замість хрестів подекуди просто стовпи.

Нагадаємо, слідчий комітет РФ підтвердив загибель Пригожина.

Водночас стало відомо, що на фронті вбили "вагнерівця", якого Пригожин залишив "стерегти" Бахмут.

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