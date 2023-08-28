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Под Иркутском неизвестные подожгли кладбище "вагнеровцев"

28 августа 2023 00:07
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Валерия Пержун
редактор
Под Иркутском неизвестные подожгли кладбище "вагнеровцев"
Кладбище наемников ППК "Вагнер". Иллюстративное фото: Радио Свобода
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В РФ продолжают уничтожать могилы своих погибших военных. Так,  территория кладбища наемников ЧВК "Вагнер" охвачена огнем.

Об этом свидетельствует видео опубликованное в Telegram.

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С начала полномасштабного вторжения в российском инфопространстве не раз вспыхивали скандалы, связанные с погребениями наемников. Так, пока ЧВК "Вагнер" всеми силами скрывает сам факт существования могил, в сети появляются все новые и новые снимки со спутника, свидетельствующие о появлении новых кладбищ и разрастании уже существующих.

Таким образом, формируются целые кладбищенские кварталы с одинаковыми надгробиями, на которых указаны имена мужчин с датами рождения и смерти (преимущественно конец 2022 года и первые месяцы 2023-го).

Так, под Иркутском продолжает расти кладбище наемников. Поскольку количество погибших постоянно растет, то могилы выкапывают заблаговременно. Хоронить оккупантов приходилось в быстрых темпах, поэтому зимой в Сибири устраивали контролируемые поджоги, чтобы земля подтаяла и можно было ее раскапывать.

Однако в сети распространилось видео с пожаром на месте кладбища. На кадрах видно сильное задымление и до черна обгоревшей растительности среди уже обустроенных могил.

Местные власти до сих пор никак не среагировали.

В целом особого уважения к своим мертвым наемникам у русских нет. Так, в селе Николаевка Самарской области могилы наемников вообще сравняли с землей. Как передавали росСМИ, на месте кладбища будет забетонирован мемориал — на месте каждого захоронения будет черная пирамида.

В то же время в Станице Бакинской вообще запретили продолжать хоронить погибших "вагнеровцев". Там большинство могил запустили — вокруг лужи, вместо крестов иногда просто столбы.

Напомним, следственный комитет РФ подтвердил гибель Пригожина.

В то же время стало известно, что на фронте убили "вагнеровца", которого Пригожин покинул "стеречь" Бахмут.

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