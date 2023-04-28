Під Маріуполем зафіксували активне переміщення техніки ворога

Російські окупанти. Фото: Reuters

Окупанти переміщують живу силу, техніку та засоби артилерії у бік Мангуша. У день туди прямує понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою, що свідчить про намір окупантів зміцнити свої позиції в цьому районі.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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У повідомленні йдеться, що на відміну від попередніх періодів окупанти змінили тактику пересування засобів артилерії. Наразі вони не використовують вантажівки для транспортування артилерії на причепі, а перевозять їх тентованими тягачами. Це може говорити про те, що окупанти мають намір обмежити інформаційну прозорість у своїх діях та ускладнити їхнє виявлення з боку українських сил.

Крім того, у приазовській частині Маріупольського району було помічено додаткову чисельність мобілізованих окупантів. Повідомляється, що вони проводять щоденні тренування на полігоні у районі селища Бабах-Тарама. Це може говорити про те, що окупанти готуються до можливих військових дій та посилюють свою бойову готовність.

Також було відзначено високу активність роботи авіації у цьому районі. Можливо, окупанти використовують авіаційні засоби для розвідки та спостереження за переміщеннями українських сил, а також для забезпечення своїх дій на землі.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати втрат, у тому числі й небойові. Так, у Запоріжжі 20 окупантів отруїлися невідомою речовиною.

Так, в одному з підрозділів противника, що знаходиться у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини 24 квітня померло 20 загарбників.