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В Запорожской области самоликвидировалось 20 оккупантов: что случилось

28 апреля 2023 07:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Запорожской области самоликвидировалось 20 оккупантов: что случилось
Российские военные в Украине. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупационные войска продолжают нести потери, в том числе и небоевые. Так, в Запорожье 20 оккупантов отравились неизвестным веществом.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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"Захватчики продолжают нести потери, в частности, и небоевые", — подчеркнули в Генштабе.

Так, в одном из подразделений противника, находящегося в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля умерли 20 захватчиков.

Потери оккупантов

Кроме того, российские оккупационные войска несут масштабные потери от ВСУ. Только за сутки, 26 апреля, количество уничтоженных оккупантов составляет более 500 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

В целом Россия на войне уже потеряла 189 430 человек.

Напомним, недавно в Запорожской области оккупанты разрыли скотомогильник и заразились сибирской язвой. Это произошло, когда россияне рыли окопы. В результате инцидента вражеское подразделение теперь сидит на карантине.

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