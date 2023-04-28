Под Мариуполем зафиксировали активное перемещение техники врага

Российские оккупанты. Фото: Reuters

Оккупанты перемещают живую силу, технику и средства артиллерии в сторону Мангуша. В день туда направляется более 20 грузовиков и 6 тягачей с тяжелой техникой, что свидетельствует о намерении оккупантов укрепить свои позиции в этом районе.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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В сообщении говорится, что в отличие от предыдущих периодов, оккупанты изменили тактику передвижения средств артиллерии. Теперь они не используют грузовики для транспортировки артиллерии на прицепе, а перевозят их тентованными тягачами. Это может говорить о том, что оккупанты намерены ограничить информационную прозрачность в своих действиях и затруднить их обнаружение со стороны украинских сил.

Кроме того, в приазовской части Мариупольского района была замечена дополнительная численность мобилизованных оккупантов. Сообщается, что они проводят ежедневные тренировки на полигоне в районе поселка Бабах-Тарама. Это может говорить о том, что оккупанты готовятся к возможным военным действиям и усиливают свою боевую готовность.

Также была отмечена высокая активность работы авиации в этом районе. Возможно, оккупанты используют авиационные средства для разведки и наблюдения за перемещениями украинских сил, а также для обеспечения своих действий на земле.

Напомним, что российские оккупационные войска продолжают нести потери, в том числе и небоевые. Так, в Запорожье 20 оккупантов отравились неизвестным веществом.

Так, в одном из подразделений противника, что находится в Мелитопольском районе Запорожской области, в результате отравления из-за употребления неизвестного вещества 24 апреля умерли 20 захватчиков.