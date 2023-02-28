Втрати російської армії в Україні на 28 лютого

ЗСУ знищили уже майже 150 тисяч окупантів: Генштаб оприлюднив свіжі втрати рф
Кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 500 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
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Ліквідовані загарбники
За 27 лютого українські захисники знищили на фронтах війни понад 500 російських окупантів.
Крім того, росіяни втратили три танки, дев’ять бронемашин, три артилерійські системи та три ракетні системи залпового вогню.
Загальні втрати окупаційної армії за час війни
Загальні бойові втрати російської армії такі:
- особового складу — близько 149 240 (+550) осіб ліквідовано;
- танків — 3 388 (+3) од.;
- бойових броньованих машин — 6 630 (+9) од.;
- артилерійських систем — 2 383 (+3) од.;
- РСЗВ — 478 (+3) од.;
- засобів ППО — 247 (+0) од.;
- літаків — 300 (+0) од.;
- гелікоптерів — 288 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 2 051 (+3);
- крилатих ракет — 873 (+0);
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 5 252 (+4) од.;
- спеціальної техніки — 230 (+0).
Нагадаємо, американський Інститут вивчення війни зазначив, що новий великий контрнаступ Збройних сил України, імовірно, розпочнеться навесні 2023 року.
Фото: Генштаб