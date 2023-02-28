Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Воин 79-й бригады с помощью комплекса Javelin остановил вражескую бронетехнику в районе Марьинки

Российские войска пошли на штурм в районе Марьинки в Донецкой области. Военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады один уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Один Javelin остановил российский штурм

На днях в районе Марьинки российские войска прибегли к массированному штурму позиций украинских войск. Их планы сорвал один военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Используя противотанковый комплекс Javelin и постоянно меняя огневые позиции, украинский десантник уничтожил пять российских танков и три боевых машины пехоты.

Артиллерия добила врага

Завершила уничтожение штурмовой группировки российских войск украинская артиллерия.

Также десантники метким стрелковым огнем остановили вражескую пехоту.

Всего в этом бою было уничтожено пять танков и семь БМП российских оккупационных войск.

Напомним, что общее количество утраченных россией единиц бронетехники превысило 10 тысяч, из них 3 388 — танки, 6 630 — бронемашины.

Фото: Генштаб ВСУ