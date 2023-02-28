Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП
Российские войска пошли на штурм в районе Марьинки в Донецкой области. Военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады один уничтожил восемь единиц вражеской бронетехники.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.
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Один Javelin остановил российский штурм
На днях в районе Марьинки российские войска прибегли к массированному штурму позиций украинских войск. Их планы сорвал один военнослужащий 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
Используя противотанковый комплекс Javelin и постоянно меняя огневые позиции, украинский десантник уничтожил пять российских танков и три боевых машины пехоты.
Артиллерия добила врага
Завершила уничтожение штурмовой группировки российских войск украинская артиллерия.
Также десантники метким стрелковым огнем остановили вражескую пехоту.
Всего в этом бою было уничтожено пять танков и семь БМП российских оккупационных войск.
Напомним, что общее количество утраченных россией единиц бронетехники превысило 10 тысяч, из них 3 388 — танки, 6 630 — бронемашины.
Фото: Генштаб ВСУ