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Під Москвою літає безпілотник

17 травня 2023 18:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Під Москвою літає безпілотник
Безпілотник в небі над Росією. Фото: РосЗМІ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що у Росії літає невідомий безпілотник. Повідомляється, що він над Димитровом під Москвою.

Про це інформує ТСН.

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Під Москвою літає безпілотник

Над Димитровом під Москвою зробили відео з безпілотником. Місцеві ЗМІ зазначили, що поки звідки БПЛА не відомо.

Нагадаємо, що співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн гривень тому, чий БпЛА долетить до Червоної площі на 9 травня. Саме тоді росія хоче зробити парад на честь перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Росіяни заявили про чергове падіння дрона у Московській області. За їхніми словами, він приземлився на один зі складів зберігання вибухових речовин.

У прикордонній з Україною Брянській області безпілотники здійснили дві атаки за добу. Після адміністративної будівлі у Стародубі постраждала нафтобаза у Клинцях.

11 травня, губернатор Курської області повідомив про новий "обстріл". На цей раз "Україна обстріляла" Глушківський район.

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