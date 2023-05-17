Безпілотник в небі над Росією. Фото: РосЗМІ

Сьогодні, 17 травня, стало відомо, що у Росії літає невідомий безпілотник. Повідомляється, що він над Димитровом під Москвою.

Про це інформує ТСН.

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Під Москвою літає безпілотник

Над Димитровом під Москвою зробили відео з безпілотником. Місцеві ЗМІ зазначили, що поки звідки БПЛА не відомо.

Нагадаємо, що співзасновник "Монобанку" Володимир Яценко дасть 20 млн гривень тому, чий БпЛА долетить до Червоної площі на 9 травня. Саме тоді росія хоче зробити парад на честь перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні.

Росіяни заявили про чергове падіння дрона у Московській області. За їхніми словами, він приземлився на один зі складів зберігання вибухових речовин.

У прикордонній з Україною Брянській області безпілотники здійснили дві атаки за добу. Після адміністративної будівлі у Стародубі постраждала нафтобаза у Клинцях.

11 травня, губернатор Курської області повідомив про новий "обстріл". На цей раз "Україна обстріляла" Глушківський район.