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Под Москвой летает беспилотник

17 мая 2023 18:54
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Под Москвой летает беспилотник
Беспилотник в небе над Россией. Фото: РосСМИ
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 17 мая, стало известно, что по России летает неизвестный беспилотник. Сообщается, что он над Димитровом под Москвой.

Об этом информирует ТСН.

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Под Москвой летает беспилотник

Над Димитровом под Москвой сделали видео с беспилотником. Местные СМИ отметили, что пока откуда БПЛА неизвестно.

Напомним, что соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн. гривен назад, чей БпЛА долетит до Красной площади на 9 мая. Именно тогда Россия хочет сделать парад в честь победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Россияне заявили об очередном падении дрона в Московской области. По их словам, он приземлился на один из складов хранения взрывчатых веществ.

В пограничной с Украиной Брянской области беспилотники совершили две атаки в сутки. После административного здания в Стародубе пострадала нефтебаза в Клинце.

11 мая, губернатор Курской области сообщил о новом "обстреле". В этот раз "Украина обстреляла" Глушковский район.

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