Под Москвой летает беспилотник
Сегодня, 17 мая, стало известно, что по России летает неизвестный беспилотник. Сообщается, что он над Димитровом под Москвой.
Об этом информирует ТСН.
Под Москвой летает беспилотник
Над Димитровом под Москвой сделали видео с беспилотником. Местные СМИ отметили, что пока откуда БПЛА неизвестно.
Напомним, что соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн. гривен назад, чей БпЛА долетит до Красной площади на 9 мая. Именно тогда Россия хочет сделать парад в честь победы над нацизмом во Второй Мировой войне.
Россияне заявили об очередном падении дрона в Московской области. По их словам, он приземлился на один из складов хранения взрывчатых веществ.
В пограничной с Украиной Брянской области беспилотники совершили две атаки в сутки. После административного здания в Стародубе пострадала нефтебаза в Клинце.
11 мая, губернатор Курской области сообщил о новом "обстреле". В этот раз "Украина обстреляла" Глушковский район.