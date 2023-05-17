Беспилотник в небе над Россией. Фото: РосСМИ

Сегодня, 17 мая, стало известно, что по России летает неизвестный беспилотник. Сообщается, что он над Димитровом под Москвой.

Об этом информирует ТСН.

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Под Москвой летает беспилотник

Над Димитровом под Москвой сделали видео с беспилотником. Местные СМИ отметили, что пока откуда БПЛА неизвестно.

Напомним, что соучредитель "Монобанка" Владимир Яценко даст 20 млн. гривен назад, чей БпЛА долетит до Красной площади на 9 мая. Именно тогда Россия хочет сделать парад в честь победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Россияне заявили об очередном падении дрона в Московской области. По их словам, он приземлился на один из складов хранения взрывчатых веществ.

В пограничной с Украиной Брянской области беспилотники совершили две атаки в сутки. После административного здания в Стародубе пострадала нефтебаза в Клинце.

11 мая, губернатор Курской области сообщил о новом "обстреле". В этот раз "Украина обстреляла" Глушковский район.