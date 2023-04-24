Под Москвой обнаружили беспилотник со взрывчаткой: Россия обвиняет Украину

Украинский беспилотник UJ-22 Airborne, якобы упавший в Подмосковье. Фото: BuildingsTECH

В Московской области, возле города Ногинск, местные жители обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Россияне утверждают, что дрон похож на украинскую разработку UJ-22 Airborne.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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В Московской области, недалеко от города Ногинск, по сообщениям россиян, упал беспилотный летательный аппарат.

Беспилотник был найден возле поселка имени Воровского. Его обнаружили местные жители, вызвавшие специальные службы.

Украинско-канадский след

Российские источники заявляют, что беспилотник похож на украинский дрон UJ-22 Airborne.

Утверждается также, что среди обломков беспилотного летательного аппарата были обнаружены канадские 1,25-фунтовые взрывные заряды М112 на основе пластической взрывчатки С4.

Напомним, это не первый беспилотник, обнаруживаемый на территории Российской Федерации. Так, в марте беспилотный летательный аппарат был обнаружен в Тульской области РФ.

А 16 апреля инцидент, связанный с падением беспилотного летательного аппарата , произошел в Брянске. Обломки неизвестного дрона были найдены в лесу, примерно в 5 километрах от дома №100 на улице Абашева. Судя по всему, беспилотник был нагружен взрывчаткой, поскольку среди обломков была обнаружена бомба, которая, вероятно, являлась частью заряда из пластического взрывчатого вещества.