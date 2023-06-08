Під водою через підрив Каховської ГЕС опинилося 600 кв. км Херсонщини, — Прокудін

Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram Прокудіна

Повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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Затоплені території

Станом на ранок 8 червня під водою із колишнього Каховського водосховища опинилося орієнтовно 600 квадратних кілометрів території Херсонської області.

Дві третини з них (68%) — це лівобережна, окупована частина Херсонщини. 32% затопило на правому березі Дніпра.

Середній рівень підняття води становить 5,61 метра.

Евакуація

На правобережній частині Херсонської області, зокрема, у самому Херсоні, триває евакуація мешканців підтоплених районів.

Станом на початок 8 червня з Херсона було евакуйовано 1999 осіб. Абсолютна більшість з них — понад 1400 — це мешканці затопленого мікрорайону Корабел.

Але багато людей, попри втому і критичну ситуацію, не хочуть залишати рідне місто. Влада забезпечила їх їжею і водою.

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.