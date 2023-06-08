Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Під водою через підрив Каховської ГЕС опинилося 600 кв. км Херсонщини, — Прокудін arrow

Під водою через підрив Каховської ГЕС опинилося 600 кв. км Херсонщини, — Прокудін

8 червня 2023 09:19
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Під водою через підрив Каховської ГЕС опинилося 600 кв. км Херсонщини, — Прокудін
Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Фото: Telegram Прокудіна
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Повінь, яка розпочалася після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС, затопила близько 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Дві третини затопленої території — це окуповане росіянами лівобережжя.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Читайте також:

Затоплені території

Станом на ранок 8 червня під водою із колишнього Каховського водосховища опинилося орієнтовно 600 квадратних кілометрів території Херсонської області.

Дві третини з них (68%) — це лівобережна, окупована частина Херсонщини. 32% затопило на правому березі Дніпра.

Середній рівень підняття води становить 5,61 метра.

Евакуація

На правобережній частині Херсонської області, зокрема, у самому Херсоні, триває евакуація мешканців підтоплених районів. 

Станом на початок 8 червня з Херсона було евакуйовано 1999 осіб. Абсолютна більшість з них — понад 1400 — це мешканці затопленого мікрорайону Корабел.

Але багато людей, попри втому і критичну ситуацію, не хочуть залишати рідне місто. Влада забезпечила їх їжею і водою.

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією. 

Новини за темою

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB