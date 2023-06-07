У мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС

Зруйнована дамба Каховської ГЕС. Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS

У мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Про це повідомляє The Guardian.

Читайте також:

Зруйнована дамба Каховської ГЕС

Супутникові знімки показала компанія Maxar Technologies. На зображеннях видно будинки та будівлі, які занурені у воду. У багатьох можна побачити лише їхні дахи.

Світлини охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона. Компанія показала, як виглядала Каховська ГЕС до підриву та після.

Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian

Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian

Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian

Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian

Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian

Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Додамо, внаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати в Херсон. Наразі у місті здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.