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У мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС

7 червня 2023 10:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явилися нові супутникові знімки Каховської ГЕС
Зруйнована дамба Каховської ГЕС. Фото: Alexey Konovalov/TASS/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Про це повідомляє The Guardian.

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Зруйнована дамба Каховської ГЕС

Супутникові знімки показала компанія Maxar Technologies. На зображеннях видно будинки та будівлі, які занурені у воду. У багатьох можна побачити лише їхні дахи.

Світлини охоплюють понад 2500 квадратних кілометрів між Новою Каховкою та Дніпровською затокою на південний захід від Херсона. Компанія показала, як виглядала Каховська ГЕС до підриву та після.

Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС до підриву. Фото: The Guardian
Каховская ГЭС
Дамба Каховської ГЕС після підриву. Фото: The Guardian

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні. 

Додамо, внаслідок підриву Каховської ГЕС вода продовжує прибувати в Херсон. Наразі у місті здійснюються заходи із забезпечення проведення рятувальних та інших невідкладних робіт.

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