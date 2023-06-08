Под водой из-за подрыва Каховской ГЭС оказалось 600 кв. км Херсонской области, — Прокудин

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Фото: Telegram Прокудина

Наводнение, которое началось после подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, затопило около 600 квадратных километров Херсонской области. Две трети затопленной территории — это оккупированное россиянами левобережье.

Об этом заявил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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Затопленные территории

По состоянию на утро 8 июня под водой из бывшего Каховского водохранилища оказалось ориентировочно 600 квадратных километров территории Херсонской области.

Две трети из них (68%) — это левобережная, оккупированная часть Херсонской области. 32% затопило на правом берегу Днепра.

Средний уровень поднятия воды составляет 5,61 метра.

Эвакуация

На правобережной части Херсонской области, в частности, в самом Херсоне продолжается эвакуация жителей подтопленных районов.

По состоянию на начало 8 июня из Херсона было эвакуировано 1999 человек. Абсолютное большинство из них — более 1400 — это жители затопленного микрорайона Корабел.

Но многие, несмотря на усталость и критическую ситуацию, не хотят покидать родной город. Власти снабдили их пищей и водой.

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международные организации помочь в эвакуации.