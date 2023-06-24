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Підкоріться Путіну, поки не пізно: російський генерал Суровикин звернувся до "вагнерівців"

24 червня 2023 00:46
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Інна Буряк
редактор
Підкоріться Путіну, поки не пізно: російський генерал Суровикин звернувся до "вагнерівців"
Російський генерал Сергій Суровикин. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російський генерал Сергій Суровикин заявив, що вони з "вагнерівцями" однієї крові й попросив зупинитися. Він додав, що слід підкоритися наказу Путіна, поки не пізно.

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

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Про що йдеться в відеозверненні Суровикина

Суровикин заявив, що разом із представниками ПВК "Вагнер" звичайні військові пережили багато боїв та наголосив, що вони однієї крові. Ніби на підкріплення думки він розпочав своє звернення з того, що прибув прямо з передової, де "добровольці б'ють ворога".

За його словами, противник тільки й чекає якихось заворушень серед російських військових і просить не грати йому на руку та поки не пізно підкоритися Путіну.

Нагадаємо, що в адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

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