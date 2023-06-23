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У Кремлі почалася паніка через можливу громадянську війну в РФ

23 червня 2023 23:57
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Кремлі почалася паніка через можливу громадянську війну в РФ
Російський президент Володимир Путін. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

В адміністрації російського президента Володимира Путіна розглядають усі сценарії розвитку подій протистояння власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина та Міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Зокрема, не виключають також сценарій початку громадянської війни в Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Зазначається, що в Кремлі нібито ще тиждень тому було відомо, що Пригожин щось планує.

Наразі ж росіяни спостерігають на вулицях Ростова військову техніку.

Також зазначається, що на автотрасі Москва-Воронеж ФСБ виставляє блокпости. Вогонь відкриватимуть при виникненні загрози.

Крім того, російські ЗМІ інформують, що кремлівський спецзв'язок АТС-2 і АТС-3 відключений.

Що відомо про протистояння Пригожина з Шойгу

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що голова Міноборони РФ Сергій Шойгу особисто керував операцією зі знищення "вагнерівців". Пригожин також зазначив. що Шойгу "боягузливо втік".

Також ми писали, що проти власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у Росії відкрили кримінальну справу. Йому інкримінують "заклик до збройного заколоту".

Додамо, що увечері в п'ятницю, 23 червня, стало відомо про те, що Кремль закривають від відвідувачів. Це стало після того, як Міноборони РФ вдарило по "Вагнеру", а Пригожин у відповідь погрозив "розібратися". 

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