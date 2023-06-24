Подчинитесь Путину, пока не поздно: российский генерал Суровыкин обратился к "вагнеровцам"

Российский генерал Сергей Суровыкин. Фото: российские СМИ

Российский генерал Сергей Суровыкин заявил, что они с "вагнеровцами" одной крови и попросил остановиться. Он добавил, что следует подчиниться приказу Путина, пока не поздно.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

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Суровыкин заявил, что вместе с представителями ЧВК "Вагнер" обычные военные пережили много боев и подчеркнул, что они одной крови. Как будто на подкрепление мысли он начал свое обращение с того, что прибыл прямо с передовой, где "добровольцы бьют врага".

По его словам, противник только и ждет каких-то беспорядков среди российских военных и просит не играть ему на руку и пока не поздно подчиниться Путину.

Напомним, что в администрации российского президента Владимира Путина рассматривают все сценарии развития событий противостояния владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и Министра обороны РФ Сергея Шойгу. В частности, не исключают также сценарий начала гражданской войны в России.