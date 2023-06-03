Підрив дітей на вибухівці у Херсонській області: з'явились нові подробиці

Розмінування у Херсонській області. Фото: УНІАН

У п'ятницю, 2 червня, двоє дітей постраждали через детонацію вибухонебезпечного предмета. Його на дитячий майданчик із дому принесла одна із дітей.

Про це повідомив керівник пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.

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"Звичайно, винна Росія та російська агресія, тому що вони залишили багато вибухонебезпечних предметів. Але тут ще є вина батьків", — сказав Толоконніков.

Він розповів, що цей предмет додому приніс батько дівчинки. Його дочка забрала один із предметів із собою на дитячий майданчик. Також Толоконніков додав, що наразі правоохоронці ще не з'ясували, що це був за предмет, але відомо, що діти його підкидала та били. Вони вже отримали медичну допомогу.

Нагадаємо, внаслідок вибуху в населеному пункті Загорянівка Херсонської області 13-річної дитина отримала осколкові ураження кінцівок. А 10-річний хлопчик має поранення живота.