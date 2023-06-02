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У Херсонській області діти підірвалися на вибухівці

2 червня 2023 23:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області діти підірвалися на вибухівці
Попереджувальний знак. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 2 червня, у населеному пункті Загорянівка Херсонській області діти підірвалися на невідомому предметі. Внаслідок інциденту вони отримали поранення.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Діти підірвалися на невідомому предметі

"У 13-річної дитини осколкові ураження кінцівок. Менший, 10-річний, отримав поранення живота. Трагедія сталася на дитячому майданчику, де бавилися хлопчики", — розповів Прокудін.

Він повідомив, що дітей доставили до лікарні. Наразі їхній стан доволі важкий. Лікарі надають хлопчикам усю необхідну допомогу. Старшу дитину оперують. 

Прокудін закликав батьків бути пильними та слідкувати за дітьми.

Нагадаємо, сьогодні близько 12:00 поблизу сіл Морозова Долина та Леміщине Богодухівського району на невідомому вибуховому пристрої підірвався автомобіль. В машині їхала сім'я з трьома дітьми.

Також ми писали, у вівторок, 23 травня, неподалік села Хрінівка на Чернігівщині двоє людей підірвалися на невідомому вибуховому пристрої. Одна особа загинула.

Додамо, у неділю, 21 травня, у Харківській області чоловік підірвався на міні. Внаслідок вибуху 61-річний чоловік залишився без правої ступні.

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