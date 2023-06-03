Подрыв детей на взрывчатке в Херсонской области: появились новые подробности

Разминирование в Херсонской области Фото: УНИАН

В пятницу, 2 июня, двое детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета. Его на детскую площадку из дома принес один из детей.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

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"Конечно, виновата Россия и российская агрессия, потому что они оставили много взрывоопасных предметов. Но здесь еще есть вина родителей", — сказал Толоконников.

Он рассказал, что этот предмет домой принес отец девочки. Его дочь забрала один из предметов с собой на детскую площадку. Также Толоконников добавил, что пока правоохранители еще не выяснили, что это был за предмет, но известно, что дети его подбрасывали и били. Они уже получили медицинскую помощь.

Напомним, в результате взрыва в населенном пункте Загоряновка Херсонской области, у 13-летней девочки осколочные поражения конечностей. А 10-летний мальчик получил ранение живота.