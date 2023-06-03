Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подрыв детей на взрывчатке в Херсонской области: появились новые подробности arrow

Подрыв детей на взрывчатке в Херсонской области: появились новые подробности

3 июня 2023 17:44
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подрыв детей на взрывчатке в Херсонской области: появились новые подробности
Разминирование в Херсонской области Фото: УНИАН
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В пятницу, 2 июня, двое детей пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета. Его на детскую площадку из дома принес один из детей.

Об этом сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников в эфире телемарафона.

Читайте также:

Взрыв в Херсоне

"Конечно, виновата Россия и российская агрессия, потому что они оставили много взрывоопасных предметов. Но здесь еще есть вина родителей", — сказал Толоконников.

Он рассказал, что этот предмет домой принес отец девочки. Его дочь забрала один из предметов с собой на детскую площадку. Также Толоконников добавил, что пока правоохранители еще не выяснили, что это был за предмет, но известно, что дети его подбрасывали и били. Они уже получили медицинскую помощь.

Напомним, в результате взрыва в населенном пункте Загоряновка Херсонской области, у 13-летней девочки осколочные поражения конечностей. А 10-летний мальчик получил ранение живота.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

12:34 Безвиз для Украины под угрозой: в ЕС сделали важное заявление

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас