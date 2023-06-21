Підрив Каховської ГЕС: Клименко розповів про ситуацію станом на 21 червня

Наслідки підриву Каховської ГЕС у Херсонській області. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

В Україні триває 16 день ліквідації наслідків техногенної катастрофи в південних регіонах країни через підрив Каховської ГЕС. Найважче в мікрорайоні Острів, Херсон.

Про це розповів керівник МВС Ігор Клименко.

Читайте також:

Наслідки підриву Каховської ГЕС станом на 21 червня

Клименко розповів, що 21 червня відбулось засідання штабу, де було ухвалене рішення, що керівництво Міністерства соціальної політики вже від завтра буде присутнє на території постраждалих областей.

"Бо важливими є розробка та поінформованість населення про компенсаційний механізм за ті втрати, які наші громадяни понесли внаслідок цієї катастрофи", — наголосив керівник МВС.

За його словами, найбільше роботи в мікрорайоні Острів. Це і звичайне прибирання, і знешкодження мін, а ще й робота ускладнюється тим, що в деяких районах, де вже зійшла вода, залишився достатньо високий прошарок мулу — від 30 до 70 сантиметрів.

"Попри обстріли, ми працюємо, ми несемо службу, ми прибираємо вулиці, ми лагодимо трансформаторні підстанції, ми запускаємо газ, ми запускаємо громадський транспорт для наших людей. Ми повернемо мирне життя не тільки на території районів Херсонщини", — підкреслив Клименко.

Нагадаємо, внаслідок підриву Каховської ГЕС кількість загиблих зросла до 21 людини. Ще 28 отримали поранення, також багато будинків залишаються затопленими.