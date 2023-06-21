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Подрыв Каховской ГЭС: Клименко рассказал о ситуации по состоянию на 21 июня

21 июня 2023 19:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Подрыв Каховской ГЭС: Клименко рассказал о ситуации по состоянию на 21 июня
Последствия взрыва Каховской ГЭС в Херсонской области. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Украине продолжается 16 день ликвидации последствий техногенной катастрофы в южных регионах страны из-за подрыва Каховской ГЭС. Тяжелее всего в микрорайоне Остров, Херсон. 

Об этом рассказал руководитель МВД Игорь Клименко.

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Клименко рассказал, что 21 июня состоялось заседание штаба, где было принято решение, что руководство Министерства социальной политики уже с завтрашнего дня будет присутствовать на территории пострадавших областей.

"Ибо важны разработка и информированность населения о компенсационном механизме за те потери, которые наши граждане понесли в результате этой катастрофы", — подчеркнул руководитель МВД.

По его словам, больше всего работы в микрорайоне Остров. Это и обычная уборка, и обезвреживание мин, а еще и работа осложняется тем, что в некоторых районах, где уже взошла вода, осталась достаточно высокий иловой слой — от 30 до 70 сантиметров.

"Несмотря на обстрелы, мы работаем, мы несем службу, мы убираем улицы, мы чиним трансформаторные подстанции, мы запускаем газ, мы запускаем общественный транспорт для наших людей. Мы вернем мирную жизнь не только на территории районов Херсонской области", — подчеркнул Клименко.

Напомним, в результате подрыва Каховской ГЭС количество погибших возросло до 21 человека. Еще 28 получили ранения, также многие дома остаются затопленными.

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