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Підрив Каховської ГЕС може спричинити епідемію на окупованому півдні

3 липня 2023 07:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Підрив Каховської ГЕС може спричинити епідемію на окупованому півдні
Наслідки підриву Каховської ГЕС. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Внаслідок підриву Каховської ГЕС російськими окупантами затопило численну кількість населених пунктів. На підтопленій території розташовано кладовища та скотомогильники.

Про це повідомляє Центр національного спротиву

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"На території, що була підтоплена внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, розташовано 12 кладовищ, один скотомогильник та біометрична (біотермічна яма)", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначили, що відповідні дані циркулюють у внутрішніх документах окупаційної адміністрації тимчасово окупованої Херсонської області. Підтоплення таких об’єктів може призвести до епідемій на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у ніч проти 6 червня російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонської області.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС було повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Проте вже за декілька днів після підриву Служба безпеки України перехопила телефонну розмову російських окупантів, яка підтверджує, що Каховську ГЕС підірвала диверсійна група загарбників.

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