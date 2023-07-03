Подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой эпидемию на оккупированном юге

Последствия взрыва Каховской ГЭС. Фото: REUTERS/Ivan Antypenko

В результате подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами затопило множество населенных пунктов. На подтопленной территории расположены кладбища и скотомогильники.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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"На территории, подтопленной в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, расположены 12 кладбищ, один скотомогильник и биометрическая (биотермическая яма)", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что данные циркулируют во внутренних документах оккупационной администрации временно оккупированной Херсонской области. Подтопление таких объектов может привести к эпидемиям на временно оккупированных территориях.

Напомним, в ночь на 6 июня российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС была полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит.

Однако уже через несколько дней после подрыва Служба безопасности Украины перехватила телефонный разговор российских оккупантов, подтверждающий, что Каховскую ГЭС подорвала диверсионная группа захватчиков.