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Підрив Каховської ГЕС: на Банковій вразили масштабами руйнувань

6 червня 2023 16:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Підрив Каховської ГЕС: на Банковій вразили масштабами руйнувань
Зруйнована Каховська ГЕС. Фото: Maxar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Cтаном на сьогодні, 6 червня, російські окупанти зруйнували та пошкодили понад 80 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок підриву Каховської ГЕС з небезпечних міст та сіл евакуювали понад 1000 осіб.

Про це повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак та МВС України.

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"Внаслідок агресії та підриву Каховської ГЕС була пошкоджена або повністю зруйнована регіональна біосистема південної дельти Дніпра, а також Причорномор’я. Росія зруйнувала зрошувальну систему на півдні України та інфраструктуру водопостачання окупованого Криму", — розповів Єрмак.

Він повідомив, що підрив Каховської ГЕС призвів до створення передумов для розбалансування системи охолодження Запорізької АЕС. За словами Єрмака, це ядерна загроза для всього світу. 

"Згідно Женевської конвенції (стаття 56 Додаткового протоколу I 1977 року) дії щодо руйнування дамб є воєнним злочином та можуть бути прирівняні до використання зброї масового знищення", — наголосив Єрмак.

Він зазначив, що Україна прагне максимально жорсткої та єдиної міжнародної позиції щодо цих та інших злочинів РФ. За його словами, світ повинен прискорити реалізацію Формули миру Президента Володимира Зеленського.

"Які ще червоні лінії має порушити Росія, щоб міжнародне співтовариство відповіло рішуче? Тільки силою ми можемо зупинити ворога", — додав керівник ОП.

Евакуація з Херсонської області

Станом на 15:00 з області вдалося евакуювати близько 1300 людей. 

Нагадаємо, російські воєнні злочинці здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка Херсонщини.

Також ми писали, що у Херсонській області продовжується евакуація людей у внаслідок підриву Каховської ГЕС. Працівники поліції активно допомагають їм покинути небезпечні населені пункти.

Додамо, вода з Каховського водосховища затопила частину міста Нова Каховка. Під водою опинився центр міста-супутника підірваної росіянами Каховської ГЕС.

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