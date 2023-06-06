Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Подрыв Каховской ГЭС: на Банковой поразили масштабами разрушений arrow

Подрыв Каховской ГЭС: на Банковой поразили масштабами разрушений

6 июня 2023 16:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Подрыв Каховской ГЭС: на Банковой поразили масштабами разрушений
Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

По состоянию на сегодня, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.

Об этом сообщает руководитель ОП Андрей Ермак и МВД Украины.

Читайте также:

Подрыв Каховской ГЭС: последствия

"В результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморье. Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма", — рассказал Ермак.

Он сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансировки системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам Ермака, это ядерная угроза для всего мира.

"Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции в отношении этих и других преступлений РФ. По его словам, мир должен ускорить реализацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

"Какие еще красные линии должна нарушить Россия, чтобы международное сообщество ответило решительно? Только силой мы можем остановить врага", — добавил руководитель ОП.

Эвакуация из Херсонской области

По состоянию на 15:00 из области удалось эвакуировать около 1300 человек.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в Херсонской области продолжается эвакуация людей в результате подрыва Каховской ГЭС. Сотрудники полиции активно помогают им покинуть опасные населенные пункты.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас