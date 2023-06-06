Подрыв Каховской ГЭС: на Банковой поразили масштабами разрушений

Разрушенная Каховская ГЭС. Фото: Maxar

По состоянию на сегодня, 6 июня, российские оккупанты разрушили и повредили более 80 населенных пунктов Херсонской области. В результате подрыва Каховской ГЭС из опасных городов и сел эвакуировали более 1000 человек.

Об этом сообщает руководитель ОП Андрей Ермак и МВД Украины.

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"В результате агрессии и подрыва Каховской ГЭС была повреждена или полностью разрушена региональная биосистема южной дельты Днепра, а также Причерноморье. Россия разрушила оросительную систему на юге Украины и инфраструктуру водоснабжения оккупированного Крыма", — рассказал Ермак.

Он сообщил, что подрыв Каховской ГЭС привел к созданию предпосылок для разбалансировки системы охлаждения Запорожской АЭС. По словам Ермака, это ядерная угроза для всего мира.

"Согласно Женевской конвенции (статья 56 Дополнительного протокола I 1977) действия по разрушению дамб являются военным преступлением и могут быть приравнены к использованию оружия массового уничтожения", — подчеркнул Ермак.

Он отметил, что Украина стремится к максимально жесткой и единой международной позиции в отношении этих и других преступлений РФ. По его словам, мир должен ускорить реализацию Формулы мира Президента Владимира Зеленского.

"Какие еще красные линии должна нарушить Россия, чтобы международное сообщество ответило решительно? Только силой мы можем остановить врага", — добавил руководитель ОП.

Эвакуация из Херсонской области

По состоянию на 15:00 из области удалось эвакуировать около 1300 человек.

Напомним, российские военные преступники совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции в нескольких километрах от временно оккупированного города Новая Каховка Херсонской области.

Также мы писали, что в Херсонской области продолжается эвакуация людей в результате подрыва Каховской ГЭС. Сотрудники полиции активно помогают им покинуть опасные населенные пункты.

Добавим, вода из Каховского водохранилища затопила часть города Новая Каховка. Под водой оказался центр города-спутника взорванной россиянами Каховской ГЭС.