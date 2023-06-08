Підрив Каховської ГЕС знищив оборонні укріплення окупаційних військ, — ISW

Підірвана росіянами Каховська гідроелектростанція. Фото: Facebook-сторінка Костянтина Риженка

Підірвавши Каховську ГЕС, росіяни знищили власні укріплення. Крім того, вода з Каховського водосховища змусила російські війська відійти на схід.

Про це повідомляє у своєму традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту американський Інститут вивчення війни (ISW).

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Зміни рельєфу

Підрив Каховської гідроелектростанції, зазначили аналітики Інституту, суттєво змінює географію та рельєф прифронтової зони на півдні Херсонської області.

За повідомленнями з різних джерел відомо, що частина міст регіону, перш за все на лівому, окупованому березі — Гола Пристань, Олешки тощо — майже повністю затоплені.

Росіяни зашкодили самі собі

Разом з тим, окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, спровокували руйнування російських укріплень на лівобережжі Дніпра.

Повінь, яка накрила Олешки і Голу Пристань, змусила окупаційні підрозділи відійти із зайнятих позицій у цих містах.

Крім того, численні відео із вибухами свідчили, що вода із Каховського водосховища знищила мінні поля, встановлені окупантами.

Попри заяву гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо, що підрив Каховської ГЕС вигідний російській обороні, знищення першої оборонної лінії послабило позиції окупантів.

Нагадаємо, у мережі опублікували нові супутникові знімки зруйнованої дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. На світлинах можна побачити наслідки підриву.

Також ми писали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС затоплено десятки населених пунктів на Херсонщині, триває евакуація населення. Зокрема, складна ситуація зберігається і в самому Херсоні.

Як відомо, внаслідок катастрофи на Каховській ГЕС багато населених пунктів затоплені, а люди перебувають у небезпеці. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародні організації допомогти з евакуацією.