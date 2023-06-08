Подрыв Каховской ГЭС уничтожил оборонные укрепления оккупационных войск, — ISW

Взорванная россиянами Каховская гидроэлектростанция. Фото: Facebook-страница Константина Рыженко

Взорвав Каховскую ГЭС, россияне уничтожили собственные укрепления. Кроме того, вода из Каховского водохранилища заставила российские войска отойти на восток.

Об этом сообщает в своем традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта американский Институт изучения войны (ISW).

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Изменения рельефа

Подрыв Каховской гидроэлектростанции, отметили аналитики Института, существенно изменяет географию и рельеф прифронтовой зоны на юге Херсонской области.

По сообщениям из разных источников, известно, что часть городов региона, прежде всего на левом, оккупированном берегу — Голая Пристань, Олешки и т.п. — почти полностью затоплены.

Россияне повредили сами себе

Вместе с тем, оккупанты, взорвав Каховскую ГЭС, спровоцировали разрушение российских укреплений на левобережье Днепра.

Наводнение, накрывшее Олешки и Голую Пристань, заставило оккупационные подразделения отойти с занятых позиций в этих городах.

Кроме того, многочисленные видео с взрывами свидетельствовали, что вода из Каховского водохранилища уничтожила минные поля, установленные оккупантами.

Несмотря на заявление гауляйтера Херсонской области Владимира Сальдо, что подрыв Каховской ГЭС выгоден российской обороне, уничтожение первой оборонительной линии ослабило позиции оккупантов.

Напомним, в сети были опубликованы новые спутниковые снимки разрушенной дамбы Каховской ГЭС в Херсонской области. На фотографиях можно увидеть последствия взрыва.

Также мы писали, что в результате подрыва Каховской ГЭС затоплены десятки населенных пунктов в Херсонской области, продолжается эвакуация населения. В частности, сложная ситуация сохраняется и в Херсоне.

Как известно, в результате катастрофы на Каховской ГЭС многие населенные пункты затоплены, а люди находятся в опасности. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль призвал международные организации помочь в эвакуации.