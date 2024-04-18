Підрив колаборанта на Запоріжжі — Федоров розповів деталі замаху

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У тимчасово окупованій Якимівці Запорізької області 16 квітня пролунав потужний вибух. З'ясувалося, що підірвали місцевого колаборанта, "депутата" окупаційної ради Якимівки Антона Якименка.

Очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону розповів деталі замаху на ворожого поплічника.

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Федоров розповів, що Якименко ще до повномасштабного вторгнення був вигнаний з правоохоронних структур за те, що брав хабарі та робив злочини в Україні. А після 24 лютого охоче перейшов на сторону ворога.

"Після 24 лютого, коли одразу ж став на сторону ворога, став посібником організації їхньої недовлади, став агітатором та одним з членів партії "Єдина Росія" і потім на фейкових виборах начебто здобув посаду в фейковій раді Якимівки", — йдеться у повідомленні очільника ОВА.

Деталі замаху на Якименка

Чиновник додав, що вибухівка була установлена в автівці Якименка. Коли він заїжджав до себе додому, то цей вибуховий пристрій спрацював. Це спричинило ушкодження його тіла, але "на жаль, не добило повністю".

"Хтось думає, що на тимчасово окупованих територіях спротив закінчився чи зменшився; хтось думає, що після двох років окупації всі зрадники можуть себе вільно почувати на тимчасово окупованій території — це зовсім не так. Наші правоохоронні структури фіксують абсолютно всі злочини, в тому числі колабораційну діяльність на ТОТ, і як очно знаходять, так і заочно засуджують ворогів і точно вони нестимуть відповідальність по українському законодавству", — підсумував Федоров.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозру колаборанту, який воював проти українців під Соледаром.

Крім того, спецпризначенці викрили та затримали російського агента, який наводив російські дрони на локації Сил оборони та керівництва Херсонської обласної військової адміністрації. Працював він під виглядом "таксиста".